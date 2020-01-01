Токеноміка Dark Magician Girl (DMG) Дізнайтеся ключову інформацію про Dark Magician Girl (DMG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dark Magician Girl (DMG) Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Офіційний вебсайт: https://dmgsol.xyz/ Купити DMG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dark Magician Girl (DMG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dark Magician Girl (DMG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,45K $ 55,45K $ 55,45K Загальна пропозиція: $ 998,75M $ 998,75M $ 998,75M Циркуляційна пропозиція: $ 998,75M $ 998,75M $ 998,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,45K $ 55,45K $ 55,45K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Dark Magician Girl (DMG)

Токеноміка Dark Magician Girl (DMG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dark Magician Girl (DMG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DMG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMG, досліджуйте ціну токена DMG в реальному часі!

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