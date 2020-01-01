Токеноміка Dark Magician Girl (DMG)

Токеноміка Dark Magician Girl (DMG)

Дізнайтеся ключову інформацію про Dark Magician Girl (DMG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Dark Magician Girl (DMG)

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

Офіційний вебсайт:
https://dmgsol.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни Dark Magician Girl (DMG)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dark Magician Girl (DMG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 55,45K
$ 55,45K$ 55,45K
Загальна пропозиція:
$ 998,75M
$ 998,75M$ 998,75M
Циркуляційна пропозиція:
$ 998,75M
$ 998,75M$ 998,75M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 55,45K
$ 55,45K$ 55,45K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Dark Magician Girl (DMG): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Dark Magician Girl (DMG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів DMG, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMG, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMG, досліджуйте ціну токена DMG в реальному часі!

Прогноз ціни DMG

Хочете знати, куди рухається DMG? Наша сторінка прогнозу ціни DMG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.