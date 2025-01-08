Сьогоднішня ціна Dark Magician Girl (DMG)

Поточна ціна Dark Magician Girl (DMG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.16K USD. Ціна DMG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark Magician Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44K USD

- зміна ціни Dark Magician Girl протягом дня — -32.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD

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