Ціна Dark Magician Girl (DMG)
Поточна ціна Dark Magician Girl (DMG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.16K USD. Ціна DMG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dark Magician Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44K USD
- зміна ціни Dark Magician Girl протягом дня — -32.36%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
Отримуйте оновлення цін DMG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DMG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark Magician Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dark Magician Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dark Magician Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dark Magician Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32.36%
|30 днів
|$ 0
|-27.83%
|60 днів
|$ 0
|-73.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dark Magician Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-32.36%
+27.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DMG до AUD
A$--
|1 DMG до GBP
￡--
|1 DMG до EUR
€--
|1 DMG до USD
$--
|1 DMG до MYR
RM--
|1 DMG до TRY
₺--
|1 DMG до JPY
¥--
|1 DMG до RUB
₽--
|1 DMG до INR
₹--
|1 DMG до IDR
Rp--
|1 DMG до PHP
₱--
|1 DMG до EGP
￡E.--
|1 DMG до BRL
R$--
|1 DMG до CAD
C$--
|1 DMG до BDT
৳--
|1 DMG до NGN
₦--
|1 DMG до UAH
₴--
|1 DMG до VES
Bs--
|1 DMG до PKR
Rs--
|1 DMG до KZT
₸--
|1 DMG до THB
฿--
|1 DMG до TWD
NT$--
|1 DMG до CHF
Fr--
|1 DMG до HKD
HK$--
|1 DMG до MAD
.د.م--