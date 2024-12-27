Сьогоднішня ціна Dark Magic (DMAGIC)

Поточна ціна Dark Magic (DMAGIC) сьогодні становить 0.082653 USD з ринковою капіталізацією $ 330.61K USD. Ціна DMAGIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark Magic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.13 USD

- зміна ціни Dark Magic протягом дня — +4.79%

- циркуляційна пропозиція – 4.00M USD

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