Токеноміка Dark MAGA (DMAGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Dark MAGA (DMAGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dark MAGA (DMAGA) DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community. Офіційний вебсайт: https://dmaga.xyz Купити DMAGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dark MAGA (DMAGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dark MAGA (DMAGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 656,40K $ 656,40K $ 656,40K Загальна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Циркуляційна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 656,40K $ 656,40K $ 656,40K Історичний максимум: $ 0,085078 $ 0,085078 $ 0,085078 Історичний мінімум: $ 0,00051732 $ 0,00051732 $ 0,00051732 Поточна ціна: $ 0,00065737 $ 0,00065737 $ 0,00065737 Дізнайтеся більше про ціну Dark MAGA (DMAGA)

Токеноміка Dark MAGA (DMAGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dark MAGA (DMAGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DMAGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMAGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMAGA, досліджуйте ціну токена DMAGA в реальному часі!

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