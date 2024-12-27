Ціна Dark MAGA (DMAGA)
Поточна ціна Dark MAGA (DMAGA) сьогодні становить 0.00344035 USD з ринковою капіталізацією $ 3.44M USD. Ціна DMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dark MAGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.61K USD
- зміна ціни Dark MAGA протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark MAGA до USD становила $ -0.000169263477458972.
За останні 30 днів зміна ціни Dark MAGA до USD становила $ -0.0002358655.
За останні 60 днів зміна ціни Dark MAGA до USD становила $ -0.0020530099.
За останні 90 днів зміна ціни Dark MAGA до USD становила $ +0.001437125191947456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000169263477458972
|-4.68%
|30 днів
|$ -0.0002358655
|-6.85%
|60 днів
|$ -0.0020530099
|-59.67%
|90 днів
|$ +0.001437125191947456
|+71.74%
Останній аналіз цін Dark MAGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.66%
-4.68%
-15.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
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