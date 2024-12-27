Сьогоднішня ціна Dark MAGA (DMAGA)

Поточна ціна Dark MAGA (DMAGA) сьогодні становить 0.00344035 USD з ринковою капіталізацією $ 3.44M USD. Ціна DMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark MAGA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.61K USD

- зміна ціни Dark MAGA протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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