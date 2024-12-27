Сьогоднішня ціна Dark Frontiers (DARK)

Поточна ціна Dark Frontiers (DARK) сьогодні становить 0.02302697 USD з ринковою капіталізацією $ 4.82M USD. Ціна DARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark Frontiers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 413.52K USD

- зміна ціни Dark Frontiers протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 209.17M USD

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