Ціна Dark Energy Crystals (DEC)
Поточна ціна Dark Energy Crystals (DEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dark Energy Crystals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.12K USD
- зміна ціни Dark Energy Crystals протягом дня — -2.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark Energy Crystals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dark Energy Crystals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dark Energy Crystals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dark Energy Crystals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.49%
|30 днів
|$ 0
|-0.51%
|60 днів
|$ 0
|-5.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dark Energy Crystals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-2.49%
-7.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dark Energy Crystals are the in-game currency token for Splinterlands.
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