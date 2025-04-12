Сьогоднішня ціна Daram (DARAM)

Поточна ціна Daram (DARAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daram:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Daram протягом дня — +7.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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