Сьогоднішня ціна DapyAI ($DAPY)

Поточна ціна DapyAI ($DAPY) сьогодні становить 0.00244966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DapyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.28K USD

- зміна ціни DapyAI протягом дня — +16.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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