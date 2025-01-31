Ціна DapyAI ($DAPY)
Поточна ціна DapyAI ($DAPY) сьогодні становить 0.00244966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DapyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.28K USD
- зміна ціни DapyAI протягом дня — +16.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DapyAI до USD становила $ +0.00034687.
За останні 30 днів зміна ціни DapyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DapyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DapyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034687
|+16.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DapyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+16.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.
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