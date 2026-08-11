Сьогоднішня ціна DappRadar

Поточна ціна DappRadar (RADAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RADAR до USD становить $ 0 за RADAR.

DappRadar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 815 684, з циркуляційною пропозицією у 2,99B RADAR. Протягом останніх 24 годин RADAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,057067, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RADAR змінився на -- за останню годину та на +0,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 99,75.

Ринкова інформація щодо DappRadar (RADAR)

Ринкова капіталізація $ 815,68K$ 815,68K $ 815,68K Обсяг (за 24 год) $ 99,75$ 99,75 $ 99,75 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,73M$ 2,73M $ 2,73M Циркуляційне постачання 2,99B 2,99B 2,99B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DappRadar — $ 815,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 99,75. Циркуляційна пропозиція RADAR — 2,99B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,73M.