Ціна Dappad (APPA)
Поточна ціна Dappad (APPA) сьогодні становить 0.00559423 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dappad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Dappad протягом дня — +1.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dappad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dappad до USD становила $ -0.0004053103.
За останні 60 днів зміна ціни Dappad до USD становила $ -0.0012037971.
За останні 90 днів зміна ціни Dappad до USD становила $ +0.00034334912641501.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.76%
|30 днів
|$ -0.0004053103
|-7.24%
|60 днів
|$ -0.0012037971
|-21.51%
|90 днів
|$ +0.00034334912641501
|+6.54%
Останній аналіз цін Dappad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
+1.76%
-3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.
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