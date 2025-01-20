Ціна DApp AI (DAP)
Поточна ціна DApp AI (DAP) сьогодні становить 0.00448625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DApp AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.87 USD
- зміна ціни DApp AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DApp AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DApp AI до USD становила $ -0.0007187340.
За останні 60 днів зміна ціни DApp AI до USD становила $ -0.0000228480.
За останні 90 днів зміна ціни DApp AI до USD становила $ +0.000574642156841434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007187340
|-16.02%
|60 днів
|$ -0.0000228480
|-0.50%
|90 днів
|$ +0.000574642156841434
|+14.69%
Останній аналіз цін DApp AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.03%
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