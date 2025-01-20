Ціна Daoversal (DAOT)
Поточна ціна Daoversal (DAOT) сьогодні становить 0.475403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daoversal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.59K USD
- зміна ціни Daoversal протягом дня — +6.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daoversal до USD становила $ +0.02989371.
За останні 30 днів зміна ціни Daoversal до USD становила $ +0.0200613410.
За останні 60 днів зміна ціни Daoversal до USD становила $ +0.3614149095.
За останні 90 днів зміна ціни Daoversal до USD становила $ +0.1495625270244841.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02989371
|+6.71%
|30 днів
|$ +0.0200613410
|+4.22%
|60 днів
|$ +0.3614149095
|+76.02%
|90 днів
|$ +0.1495625270244841
|+45.90%
Останній аналіз цін Daoversal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+6.71%
+10.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies.
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