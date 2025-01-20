Сьогоднішня ціна Daoversal (DAOT)

Поточна ціна Daoversal (DAOT) сьогодні становить 0.475403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daoversal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.59K USD

- зміна ціни Daoversal протягом дня — +6.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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