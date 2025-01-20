Сьогоднішня ціна DAOSquare (RICE)

Поточна ціна DAOSquare (RICE) сьогодні становить 0.072234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAOSquare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD

- зміна ціни DAOSquare протягом дня — -11.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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