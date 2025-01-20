Ціна DAOSquare (RICE)
Поточна ціна DAOSquare (RICE) сьогодні становить 0.072234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAOSquare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.16K USD
- зміна ціни DAOSquare протягом дня — -11.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAOSquare до USD становила $ -0.00969230598893642.
За останні 30 днів зміна ціни DAOSquare до USD становила $ -0.0164757013.
За останні 60 днів зміна ціни DAOSquare до USD становила $ -0.0146933563.
За останні 90 днів зміна ціни DAOSquare до USD становила $ -0.01808684052676753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00969230598893642
|-11.83%
|30 днів
|$ -0.0164757013
|-22.80%
|60 днів
|$ -0.0146933563
|-20.34%
|90 днів
|$ -0.01808684052676753
|-20.02%
Останній аналіз цін DAOSquare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-11.83%
-9.66%
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