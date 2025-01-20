Ціна daoSOL (DAOSOL)
Поточна ціна daoSOL (DAOSOL) сьогодні становить 303.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAOSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності daoSOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.48K USD
- зміна ціни daoSOL протягом дня — +6.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни daoSOL до USD становила $ +17.51.
За останні 30 днів зміна ціни daoSOL до USD становила $ +126.3842313200.
За останні 60 днів зміна ціни daoSOL до USD становила $ +39.2776133400.
За останні 90 днів зміна ціни daoSOL до USD становила $ +117.50633099644363.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +17.51
|+6.12%
|30 днів
|$ +126.3842313200
|+41.62%
|60 днів
|$ +39.2776133400
|+12.94%
|90 днів
|$ +117.50633099644363
|+63.13%
Останній аналіз цін daoSOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+6.12%
+41.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.
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|1 DAOSOL до MYR
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|1 DAOSOL до TRY
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¥47,451.3855
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₽31,111.979
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|1 DAOSOL до IDR
Rp4,977,868.056
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