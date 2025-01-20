Ціна DAOLaunch (DAL)
Поточна ціна DAOLaunch (DAL) сьогодні становить 0.0114264 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAOLaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06 USD
- зміна ціни DAOLaunch протягом дня — -2.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAOLaunch до USD становила $ -0.0002727244476203.
За останні 30 днів зміна ціни DAOLaunch до USD становила $ -0.0002424510.
За останні 60 днів зміна ціни DAOLaunch до USD становила $ -0.0015648500.
За останні 90 днів зміна ціни DAOLaunch до USD становила $ -0.002566199471010387.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002727244476203
|-2.33%
|30 днів
|$ -0.0002424510
|-2.12%
|60 днів
|$ -0.0015648500
|-13.69%
|90 днів
|$ -0.002566199471010387
|-18.33%
Останній аналіз цін DAOLaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-2.33%
+3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAOLaunch is to create an open and inclusive competitive environment for startup investment- the Decentralized Venture Capital concept.DAOLaunch offers retail investors preferential investment conditions depending on their investment performance recorded on the blockchain. Recorded investments are not editable, as all negotiations are all on-chain. DAOLaunch investors can brand themselves as Decentralized Venture Capitalists and much like traditional VCs, they can negotiate more favorable investment terms.DAOLaunch aims to change the structure of shady behind-closed-door investment deals to an open and more competitive deal structure that takes place on the blockchain. This will drastically shake up the startup industry.
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