Сьогоднішня ціна DAOLaunch (DAL)

Поточна ціна DAOLaunch (DAL) сьогодні становить 0.0114264 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAOLaunch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06 USD

- зміна ціни DAOLaunch протягом дня — -2.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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