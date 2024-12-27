Ціна DAOhaus (HAUS)
Поточна ціна DAOhaus (HAUS) сьогодні становить 0.599391 USD з ринковою капіталізацією $ 599.39K USD. Ціна HAUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAOhaus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.05 USD
- зміна ціни DAOhaus протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAOhaus до USD становила $ +0.00446087.
За останні 30 днів зміна ціни DAOhaus до USD становила $ -0.0304316804.
За останні 60 днів зміна ціни DAOhaus до USD становила $ +0.1048732255.
За останні 90 днів зміна ціни DAOhaus до USD становила $ +0.0278921500796936.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00446087
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0304316804
|-5.07%
|60 днів
|$ +0.1048732255
|+17.50%
|90 днів
|$ +0.0278921500796936
|+4.88%
Останній аналіз цін DAOhaus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+0.75%
-7.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This HAUS doesn't build itself It takes a community, and HausDAO is the community of contributors working together directly to design, build, and communicate the actual product.
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