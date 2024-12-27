Сьогоднішня ціна DAOhaus (HAUS)

Поточна ціна DAOhaus (HAUS) сьогодні становить 0.599391 USD з ринковою капіталізацією $ 599.39K USD. Ціна HAUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAOhaus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.05 USD

- зміна ціни DAOhaus протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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