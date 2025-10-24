Інформація щодо ціни DAOBase (BEE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,119035$ 0,119035 $ 0,119035 Найнижча ціна $ 0,00840027$ 0,00840027 $ 0,00840027 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -18,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,45%

Актуальна ціна DAOBase (BEE) становить $0,01990183. За останні 24 години BEE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEE становить $ 0,119035, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00840027.

Що стосується короткострокових результатів, то BEE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -18,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DAOBase (BEE)

Ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,90M$ 19,90M $ 19,90M Циркуляційне постачання 55,00M 55,00M 55,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DAOBase — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEE — 55,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,90M.