Сьогоднішня ціна DAO Invest (VEST)

Поточна ціна DAO Invest (VEST) сьогодні становить 0.00346582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAO Invest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.53K USD

- зміна ціни DAO Invest протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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