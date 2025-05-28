Ціна Dante (DGPU)
Поточна ціна Dante (DGPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 249,80K USD. Ціна DGPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dante:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dante протягом дня — -1,73%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
Отримуйте оновлення цін DGPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DGPU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dante до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dante до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dante до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dante до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,73%
|30 днів
|$ 0
|-40,93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dante: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,24%
-1,73%
-3,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DGPU до VND
₫--
|1 DGPU до AUD
A$--
|1 DGPU до GBP
￡--
|1 DGPU до EUR
€--
|1 DGPU до USD
$--
|1 DGPU до MYR
RM--
|1 DGPU до TRY
₺--
|1 DGPU до JPY
¥--
|1 DGPU до RUB
₽--
|1 DGPU до INR
₹--
|1 DGPU до IDR
Rp--
|1 DGPU до KRW
₩--
|1 DGPU до PHP
₱--
|1 DGPU до EGP
￡E.--
|1 DGPU до BRL
R$--
|1 DGPU до CAD
C$--
|1 DGPU до BDT
৳--
|1 DGPU до NGN
₦--
|1 DGPU до UAH
₴--
|1 DGPU до VES
Bs--
|1 DGPU до PKR
Rs--
|1 DGPU до KZT
₸--
|1 DGPU до THB
฿--
|1 DGPU до TWD
NT$--
|1 DGPU до AED
د.إ--
|1 DGPU до CHF
Fr--
|1 DGPU до HKD
HK$--
|1 DGPU до MAD
.د.م--
|1 DGPU до MXN
$--