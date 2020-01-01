Токеноміка Dank Memes (DANK) Дізнайтеся ключову інформацію про Dank Memes (DANK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dank Memes (DANK) Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Офіційний вебсайт: https://www.dankmemesonsol.net/ Купити DANK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dank Memes (DANK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dank Memes (DANK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 491,93K $ 491,93K $ 491,93K Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 491,93K $ 491,93K $ 491,93K Історичний максимум: $ 0,00210921 $ 0,00210921 $ 0,00210921 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00049434 $ 0,00049434 $ 0,00049434 Дізнайтеся більше про ціну Dank Memes (DANK)

Токеноміка Dank Memes (DANK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dank Memes (DANK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DANK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DANK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DANK, досліджуйте ціну токена DANK в реальному часі!

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