Ціна Dank Frog (DANK)
Поточна ціна Dank Frog (DANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.34K USD. Ціна DANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dank Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.32K USD
- зміна ціни Dank Frog протягом дня — +150.38%
- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dank Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dank Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dank Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dank Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+150.38%
|30 днів
|$ 0
|+139.10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dank Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+150.38%
+310.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.
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