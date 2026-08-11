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Поточна ціна DANK DOGE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DANKDOGE становить 40.214 USD. Відстежуйте оновлення цін DANKDOGE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DANK DOGE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DANKDOGE становить 40.214 USD. Відстежуйте оновлення цін DANKDOGE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DANKDOGE

Інформація про ціну DANKDOGE

Що таке DANKDOGE

Офіційний вебсайт DANKDOGE

Токеноміка DANKDOGE

Прогноз ціни DANKDOGE

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Ціна DANK DOGE (DANKDOGE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DANKDOGE до USD:

$0,000000000096133
$0,000000000096133$0,000000000096133
-2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DANK DOGE (DANKDOGE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:46:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DANK DOGE

Поточна ціна DANK DOGE (DANKDOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DANKDOGE до USD становить $ 0 за DANKDOGE.

DANK DOGE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40.214, з циркуляційною пропозицією у 412,69T DANKDOGE. Протягом останніх 24 годин DANKDOGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DANKDOGE змінився на +0,33% за останню годину та на -17,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DANK DOGE (DANKDOGE)

$ 40,21K
$ 40,21K$ 40,21K

--
----

$ 40,99K
$ 40,99K$ 40,99K

412,69T
412,69T 412,69T

420.690.000.000.000,0
420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація DANK DOGE — $ 40,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DANKDOGE — 412,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,99K.

Історія ціни DANK DOGE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

-1,37%

-17,80%

-17,80%

Історія ціни DANK DOGE (DANKDOGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DANK DOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DANK DOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DANK DOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DANK DOGE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,37%
30 днів$ 0-0,44%
60 днів$ 0-27,41%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни DANK DOGE

Прогноз ціни DANK DOGE (DANKDOGE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DANKDOGE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни DANK DOGE (DANKDOGE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DANK DOGE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DANK DOGE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DANKDOGE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DANK DOGE.

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Ресурс DANK DOGE (DANKDOGE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Про DANK DOGE

Яка зараз ціна DANK DOGE?

DANK DOGE коштує ₴, сьогодні змінивши на -1.37%.

Наскільки швидко росте спільнота DANKDOGE?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну DANK DOGE?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі DANKDOGE сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як DANKDOGE порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 412690000000000.0 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про DANK DOGE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:46:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DANK DOGE (DANKDOGE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$1,4584$1,4584

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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