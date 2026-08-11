Сьогоднішня ціна DANK DOGE

Поточна ціна DANK DOGE (DANKDOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DANKDOGE до USD становить $ 0 за DANKDOGE.

DANK DOGE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40.214, з циркуляційною пропозицією у 412,69T DANKDOGE. Протягом останніх 24 годин DANKDOGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DANKDOGE змінився на +0,33% за останню годину та на -17,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DANK DOGE (DANKDOGE)

Ринкова капіталізація $ 40,21K$ 40,21K $ 40,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,99K$ 40,99K $ 40,99K Циркуляційне постачання 412,69T 412,69T 412,69T Загальна пропозиція 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація DANK DOGE — $ 40,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DANKDOGE — 412,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,99K.