Сьогоднішня ціна Dancing Kittens

Поточна ціна Dancing Kittens (KITTENS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITTENS до USD становить $ 0 за KITTENS.

Dancing Kittens наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,238.3, з циркуляційною пропозицією у 946.44M KITTENS. Протягом останніх 24 годин KITTENS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KITTENS змінився на +0.36% за останню годину та на +12.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dancing Kittens (KITTENS)

Ринкова капіталізація $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Циркуляційне постачання 946.44M 946.44M 946.44M Загальна пропозиція 946,441,296.391613 946,441,296.391613 946,441,296.391613

Поточна ринкова капіталізація Dancing Kittens — $ 10.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITTENS — 946.44M, зі загальною пропозицією 946441296.391613. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.24K.