Актуальна ціна Danaher xStock сьогодні становить 222.84 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DHRX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DHRX на MEXC вже зараз.

$222.84
+2.60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Danaher xStock (DHRX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Danaher xStock (DHRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 216.8
Мін. за 24 год
$ 225.52
Макс. за 24 год

$ 216.8
$ 225.52
$ 230.48
$ 180.2
-0.03%

+2.63%

+4.89%

+4.89%

Актуальна ціна Danaher xStock (DHRX) становить $222.84. За останні 24 години DHRX торгувався між мінімумом у $ 216.8 і максимумом у $ 225.52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DHRX становить $ 230.48, тоді як його історичний мінімум — $ 180.2.

Що стосується короткострокових результатів, то DHRX змінився на -0.03% за останню годину, +2.63% за 24 години та на +4.89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Danaher xStock (DHRX)

$ 167.58K
--
$ 5.06M
751.77
22,700.0
Поточна ринкова капіталізація Danaher xStock — $ 167.58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DHRX — 751.77, зі загальною пропозицією 22700.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.06M.

Історія ціни Danaher xStock (DHRX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Danaher xStock до USD становила $ +5.71.
За останні 30 днів зміна ціни Danaher xStock до USD становила $ +38.0552781600.
За останні 60 днів зміна ціни Danaher xStock до USD становила $ +11.0092764960.
За останні 90 днів зміна ціни Danaher xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +5.71+2.63%
30 днів$ +38.0552781600+17.08%
60 днів$ +11.0092764960+4.94%
90 днів$ 0--

Що таке Danaher xStock (DHRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Danaher xStock (DHRX)

Прогноз ціни Danaher xStock (USD)

Скільки коштуватиме Danaher xStock (DHRX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Danaher xStock (DHRX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Danaher xStock.

Перегляньте прогноз ціни Danaher xStock вже зараз!

DHRX до місцевих валют

Токеноміка Danaher xStock (DHRX)

Розуміння токеноміки Danaher xStock (DHRX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DHRX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Danaher xStock (DHRX)

Скільки сьогодні коштує Danaher xStock (DHRX)?
Актуальна ціна DHRX у USD становить 222.84 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DHRX до USD?
Поточна ціна DHRX до USD — $ 222.84. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Danaher xStock?
Ринкова капіталізація DHRX — $ 167.58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DHRX?
Циркуляційна пропозиція DHRX — 751.77 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DHRX?
DHRX досяг історичної максимальної ціни у 230.48 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DHRX?
Історична мінімальна ціна DHRX становила 180.2 USD.
Який обсяг торгівлі DHRX?
Актуальний обсяг торгівлі DHRX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DHRX цього року?
DHRX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DHRX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.