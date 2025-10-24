Інформація щодо ціни Danaher xStock (DHRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 216.8 $ 216.8 $ 216.8 Мін. за 24 год $ 225.52 $ 225.52 $ 225.52 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 216.8$ 216.8 $ 216.8 Макс. за 24 год $ 225.52$ 225.52 $ 225.52 Рекордний максимум $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Найнижча ціна $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Зміна ціни (за 1 год) -0.03% Зміна ціни (1 дн.) +2.63% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.89% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.89%

Актуальна ціна Danaher xStock (DHRX) становить $222.84. За останні 24 години DHRX торгувався між мінімумом у $ 216.8 і максимумом у $ 225.52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DHRX становить $ 230.48, тоді як його історичний мінімум — $ 180.2.

Що стосується короткострокових результатів, то DHRX змінився на -0.03% за останню годину, +2.63% за 24 години та на +4.89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Danaher xStock (DHRX)

Ринкова капіталізація $ 167.58K$ 167.58K $ 167.58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Циркуляційне постачання 751.77 751.77 751.77 Загальна пропозиція 22,700.0 22,700.0 22,700.0

Поточна ринкова капіталізація Danaher xStock — $ 167.58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DHRX — 751.77, зі загальною пропозицією 22700.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.06M.