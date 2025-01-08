Ціна Damoon (DAMOON)
Поточна ціна Damoon (DAMOON) сьогодні становить 0.060373 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Damoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 622.42 USD
- зміна ціни Damoon протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Damoon до USD становила $ -0.00498891812925497.
За останні 30 днів зміна ціни Damoon до USD становила $ -0.0152081337.
За останні 60 днів зміна ціни Damoon до USD становила $ +0.0194743495.
За останні 90 днів зміна ціни Damoon до USD становила $ +0.02767549922446864.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00498891812925497
|-7.63%
|30 днів
|$ -0.0152081337
|-25.19%
|60 днів
|$ +0.0194743495
|+32.26%
|90 днів
|$ +0.02767549922446864
|+84.64%
Останній аналіз цін Damoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-7.63%
+4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fortoon favoors teh brev, and Mr. Damoon ain't no exceptiun. From teh moment he gazed at teh stars as a child, he knew his destinny was among 'em. Every tim a VVS whitelisted MEME token on Cronos reechs $10M Markit Cop or $3M Daily Trodding Volume, we burn 1% of total suppley, up to 20% of burn resorves.
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