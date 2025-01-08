Ціна Damex Token (DAMEX)
Поточна ціна Damex Token (DAMEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAMEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Damex Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.83 USD
- зміна ціни Damex Token протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Damex Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Damex Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Damex Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Damex Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-61.19%
|60 днів
|$ 0
|-67.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Damex Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.05%
-10.98%
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