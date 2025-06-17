Сьогоднішня ціна DAM IT ($DAMMIT)

Поточна ціна DAM IT ($DAMMIT) сьогодні становить 0,00015938 USD з ринковою капіталізацією $ 159,36K USD. Ціна $DAMMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAM IT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DAM IT протягом дня — -8,49%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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