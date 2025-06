Що таке DAM IT ($DAMMIT)

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver.

Ресурс DAM IT ($DAMMIT) Офіційний вебсайт

Токеноміка DAM IT ($DAMMIT)

Розуміння токеноміки DAM IT ($DAMMIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $DAMMIT зараз!