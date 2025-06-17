Ціна DAM IT ($DAMMIT)
Поточна ціна DAM IT ($DAMMIT) сьогодні становить 0,00015938 USD з ринковою капіталізацією $ 159,36K USD. Ціна $DAMMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAM IT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DAM IT протягом дня — -8,49%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
Отримуйте оновлення цін $DAMMIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $DAMMIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAM IT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DAM IT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DAM IT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DAM IT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DAM IT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
-8,49%
-36,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки DAM IT ($DAMMIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $DAMMIT зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $DAMMIT до VND
₫4,1940847
|1 $DAMMIT до AUD
A$0,0002422576
|1 $DAMMIT до GBP
￡0,0001163474
|1 $DAMMIT до EUR
€0,0001370668
|1 $DAMMIT до USD
$0,00015938
|1 $DAMMIT до MYR
RM0,0006757712
|1 $DAMMIT до TRY
₺0,0062731968
|1 $DAMMIT до JPY
¥0,0230112844
|1 $DAMMIT до RUB
₽0,0125304556
|1 $DAMMIT до INR
₹0,0137098676
|1 $DAMMIT до IDR
Rp2,6127864672
|1 $DAMMIT до KRW
₩0,2165480122
|1 $DAMMIT до PHP
₱0,0089858444
|1 $DAMMIT до EGP
￡E.0,008008845
|1 $DAMMIT до BRL
R$0,00087659
|1 $DAMMIT до CAD
C$0,000215163
|1 $DAMMIT до BDT
৳0,0194826112
|1 $DAMMIT до NGN
₦0,2455774854
|1 $DAMMIT до UAH
₴0,006622239
|1 $DAMMIT до VES
Bs0,01625676
|1 $DAMMIT до PKR
Rs0,0450981648
|1 $DAMMIT до KZT
₸0,081690219
|1 $DAMMIT до THB
฿0,0051670996
|1 $DAMMIT до TWD
NT$0,0046889596
|1 $DAMMIT до AED
د.إ0,0005849246
|1 $DAMMIT до CHF
Fr0,0001290978
|1 $DAMMIT до HKD
HK$0,0012495392
|1 $DAMMIT до MAD
.د.م0,001450358
|1 $DAMMIT до MXN
$0,0030170634