Ціна DAM (DAM)
Поточна ціна DAM (DAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 419.64K USD. Ціна DAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.05K USD
- зміна ціни DAM протягом дня — +47.07%
- циркуляційна пропозиція – 961.04M USD
Отримуйте оновлення цін DAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAM до USD становила $ +0.00013974.
За останні 30 днів зміна ціни DAM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013974
|+47.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
+47.07%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is quite simply a creature of nature, with a committed, close-knit community and a team ready to do anything for its community. The real aim of this project is to show what can be done with a committed, close-knit community and a team of legitimate developers ready to do anything for its community. Our aim is to be listed on several exchanges, as the community wants us to be, and to become even better known, even with all the noise around us, thanks to our launch.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DAM до AUD
A$--
|1 DAM до GBP
￡--
|1 DAM до EUR
€--
|1 DAM до USD
$--
|1 DAM до MYR
RM--
|1 DAM до TRY
₺--
|1 DAM до JPY
¥--
|1 DAM до RUB
₽--
|1 DAM до INR
₹--
|1 DAM до IDR
Rp--
|1 DAM до PHP
₱--
|1 DAM до EGP
￡E.--
|1 DAM до BRL
R$--
|1 DAM до CAD
C$--
|1 DAM до BDT
৳--
|1 DAM до NGN
₦--
|1 DAM до UAH
₴--
|1 DAM до VES
Bs--
|1 DAM до PKR
Rs--
|1 DAM до KZT
₸--
|1 DAM до THB
฿--
|1 DAM до TWD
NT$--
|1 DAM до CHF
Fr--
|1 DAM до HKD
HK$--
|1 DAM до MAD
.د.م--