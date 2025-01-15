Сьогоднішня ціна DAM (DAM)

Поточна ціна DAM (DAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 419.64K USD. Ціна DAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 302.05K USD

- зміна ціни DAM протягом дня — +47.07%

- циркуляційна пропозиція – 961.04M USD

Отримуйте оновлення цін DAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAM.