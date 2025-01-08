Ціна Dalma Inu (DALMA)
Поточна ціна Dalma Inu (DALMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DALMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dalma Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.31 USD
- зміна ціни Dalma Inu протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dalma Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dalma Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dalma Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dalma Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.00%
|30 днів
|$ 0
|-29.79%
|60 днів
|$ 0
|-37.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dalma Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
-2.00%
+2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dalmatian Memecoin, the roadmap includes a utility on the future DalmaSwap DEX platform
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