Сьогоднішня ціна Dale

Поточна ціна Dale (DALE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DALE до USD становить $ 0 за DALE.

Dale наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 399,66, з циркуляційною пропозицією у 999,69M DALE. Протягом останніх 24 годин DALE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00455105, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DALE змінився на +1,34% за останню годину та на +2,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dale (DALE)

Ринкова капіталізація $ 13,40K$ 13,40K $ 13,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,40K$ 13,40K $ 13,40K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 690 649,348755 999 690 649,348755 999 690 649,348755

Поточна ринкова капіталізація Dale — $ 13,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DALE — 999,69M, зі загальною пропозицією 999690649.348755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,40K.