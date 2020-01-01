Токеноміка Daku (DAKU) Дізнайтеся ключову інформацію про Daku (DAKU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Daku (DAKU) DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Офіційний вебсайт: https://dakucoin.info/ Купити DAKU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Daku (DAKU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Daku (DAKU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,03M $ 12,03M $ 12,03M Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,03M $ 12,03M $ 12,03M Історичний максимум: $ 0,246909 $ 0,246909 $ 0,246909 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,02004394 $ 0,02004394 $ 0,02004394 Дізнайтеся більше про ціну Daku (DAKU)

Токеноміка Daku (DAKU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Daku (DAKU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAKU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAKU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAKU, досліджуйте ціну токена DAKU в реальному часі!

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