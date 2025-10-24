Ціна Daku V2 (DAKU)
+0,30%
+5,06%
+2,89%
+2,89%
Актуальна ціна Daku V2 (DAKU) становить $0,127157. За останні 24 години DAKU торгувався між мінімумом у $ 0,121032 і максимумом у $ 0,12741, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DAKU становить $ 0,152985, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02737318.
Що стосується короткострокових результатів, то DAKU змінився на +0,30% за останню годину, +5,06% за 24 години та на +2,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Daku V2 — $ 75,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAKU — 600,00M, зі загальною пропозицією 599999752.039898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,91M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,00612529.
За останні 30 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,0187859081.
За останні 60 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,0275883133.
За останні 90 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,08309323448697441.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00612529
|+5,06%
|30 днів
|$ +0,0187859081
|+14,77%
|60 днів
|$ +0,0275883133
|+21,70%
|90 днів
|$ +0,08309323448697441
|+188,57%
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.
Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
