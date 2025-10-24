Актуальна ціна Daku V2 сьогодні становить 0,127157 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DAKU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DAKU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Daku V2 сьогодні становить 0,127157 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DAKU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DAKU на MEXC вже зараз.

$0,126509
+4,50%1D
Графік ціни Daku V2 (DAKU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:46:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Daku V2 (DAKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,121032
Мін. за 24 год
$ 0,12741
Макс. за 24 год

$ 0,121032
$ 0,12741
$ 0,152985
$ 0,02737318
+0,30%

+5,06%

+2,89%

+2,89%

Актуальна ціна Daku V2 (DAKU) становить $0,127157. За останні 24 години DAKU торгувався між мінімумом у $ 0,121032 і максимумом у $ 0,12741, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DAKU становить $ 0,152985, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02737318.

Що стосується короткострокових результатів, то DAKU змінився на +0,30% за останню годину, +5,06% за 24 години та на +2,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Daku V2 (DAKU)

$ 75,91M
--
$ 75,91M
600,00M
599 999 752,039898
Поточна ринкова капіталізація Daku V2 — $ 75,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAKU — 600,00M, зі загальною пропозицією 599999752.039898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,91M.

Історія ціни Daku V2 (DAKU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,00612529.
За останні 30 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,0187859081.
За останні 60 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,0275883133.
За останні 90 днів зміна ціни Daku V2 до USD становила $ +0,08309323448697441.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00612529+5,06%
30 днів$ +0,0187859081+14,77%
60 днів$ +0,0275883133+21,70%
90 днів$ +0,08309323448697441+188,57%

Що таке Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Прогноз ціни Daku V2 (USD)

Скільки коштуватиме Daku V2 (DAKU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Daku V2 (DAKU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Daku V2.

Перегляньте прогноз ціни Daku V2 вже зараз!

Токеноміка Daku V2 (DAKU)

Розуміння токеноміки Daku V2 (DAKU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DAKU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Daku V2 (DAKU)

Скільки сьогодні коштує Daku V2 (DAKU)?
Актуальна ціна DAKU у USD становить 0,127157 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DAKU до USD?
Поточна ціна DAKU до USD — $ 0,127157. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Daku V2?
Ринкова капіталізація DAKU — $ 75,91M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DAKU?
Циркуляційна пропозиція DAKU — 600,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DAKU?
DAKU досяг історичної максимальної ціни у 0,152985 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DAKU?
Історична мінімальна ціна DAKU становила 0,02737318 USD.
Який обсяг торгівлі DAKU?
Актуальний обсяг торгівлі DAKU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DAKU цього року?
DAKU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DAKU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:46:59 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.