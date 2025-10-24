Інформація щодо ціни Daku V2 (DAKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,121032 $ 0,121032 $ 0,121032 Мін. за 24 год $ 0,12741 $ 0,12741 $ 0,12741 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,121032$ 0,121032 $ 0,121032 Макс. за 24 год $ 0,12741$ 0,12741 $ 0,12741 Рекордний максимум $ 0,152985$ 0,152985 $ 0,152985 Найнижча ціна $ 0,02737318$ 0,02737318 $ 0,02737318 Зміна ціни (за 1 год) +0,30% Зміна ціни (1 дн.) +5,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,89%

Актуальна ціна Daku V2 (DAKU) становить $0,127157. За останні 24 години DAKU торгувався між мінімумом у $ 0,121032 і максимумом у $ 0,12741, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DAKU становить $ 0,152985, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02737318.

Що стосується короткострокових результатів, то DAKU змінився на +0,30% за останню годину, +5,06% за 24 години та на +2,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Daku V2 (DAKU)

Ринкова капіталізація $ 75,91M$ 75,91M $ 75,91M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,91M$ 75,91M $ 75,91M Циркуляційне постачання 600,00M 600,00M 600,00M Загальна пропозиція 599 999 752,039898 599 999 752,039898 599 999 752,039898

Поточна ринкова капіталізація Daku V2 — $ 75,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAKU — 600,00M, зі загальною пропозицією 599999752.039898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,91M.