Ціна Daku (DAKU)
Поточна ціна Daku (DAKU) сьогодні становить 0.051851 USD з ринковою капіталізацією $ 51.80M USD. Ціна DAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daku:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Daku протягом дня — +2.57%
- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daku до USD становила $ +0.00130123.
За останні 30 днів зміна ціни Daku до USD становила $ -0.0097682721.
За останні 60 днів зміна ціни Daku до USD становила $ +0.0527655271.
За останні 90 днів зміна ціни Daku до USD становила $ +0.047331944456426287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00130123
|+2.57%
|30 днів
|$ -0.0097682721
|-18.83%
|60 днів
|$ +0.0527655271
|+101.76%
|90 днів
|$ +0.047331944456426287
|+1,047.39%
Останній аналіз цін Daku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+2.57%
+0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.
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