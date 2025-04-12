Сьогоднішня ціна Daku (DAKU)

Поточна ціна Daku (DAKU) сьогодні становить 0.051851 USD з ринковою капіталізацією $ 51.80M USD. Ціна DAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daku:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Daku протягом дня — +2.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD

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