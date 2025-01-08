Сьогоднішня ціна dak (DAK)

Поточна ціна dak (DAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60.43K USD. Ціна DAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD

- зміна ціни dak протягом дня — -8.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін DAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAK.