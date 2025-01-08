Ціна dak (DAK)
Поточна ціна dak (DAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60.43K USD. Ціна DAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни dak протягом дня — -8.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін DAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.06%
|30 днів
|$ 0
|-43.87%
|60 днів
|$ 0
|-8.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-8.06%
-15.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DAK до AUD
A$--
|1 DAK до GBP
￡--
|1 DAK до EUR
€--
|1 DAK до USD
$--
|1 DAK до MYR
RM--
|1 DAK до TRY
₺--
|1 DAK до JPY
¥--
|1 DAK до RUB
₽--
|1 DAK до INR
₹--
|1 DAK до IDR
Rp--
|1 DAK до PHP
₱--
|1 DAK до EGP
￡E.--
|1 DAK до BRL
R$--
|1 DAK до CAD
C$--
|1 DAK до BDT
৳--
|1 DAK до NGN
₦--
|1 DAK до UAH
₴--
|1 DAK до VES
Bs--
|1 DAK до PKR
Rs--
|1 DAK до KZT
₸--
|1 DAK до THB
฿--
|1 DAK до TWD
NT$--
|1 DAK до CHF
Fr--
|1 DAK до HKD
HK$--
|1 DAK до MAD
.د.م--