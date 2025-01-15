Ціна Daily Finance (DLY)
Поточна ціна Daily Finance (DLY) сьогодні становить 0.00604323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daily Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 739.09 USD
- зміна ціни Daily Finance протягом дня — +11.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daily Finance до USD становила $ +0.00061558.
За останні 30 днів зміна ціни Daily Finance до USD становила $ +0.0038882951.
За останні 60 днів зміна ціни Daily Finance до USD становила $ +0.0041400434.
За останні 90 днів зміна ціни Daily Finance до USD становила $ +0.001291375836868962.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00061558
|+11.34%
|30 днів
|$ +0.0038882951
|+64.34%
|60 днів
|$ +0.0041400434
|+68.51%
|90 днів
|$ +0.001291375836868962
|+27.18%
Останній аналіз цін Daily Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.71%
+11.34%
+2.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUILDING THE FUTURE OF WEB3 TOGETHER Join a passionate, ready-to-help community of users, developers, and entrepreneurs already using and building on DailyFinance. Daily Finance (DLY) is a project that aims to explore the unlimited potential offered by blockchain technology and provide reliable, transparent and innovative financial solutions to its users. Based on the BEP-20 token standard, DLY operates through the Binance Smart Chain (BSC) network. The main goal of our project is to enable users to transfer their value easily and securely, while also allowing them to increase their value through various applications and services in our ecosystem. Daily Finance is an innovative and inclusive project that aims to revolutionize the financial world using blockchain technology. After making a solid start on the BSC network, we plan to transition to our own private blockchain network. This transition will further strengthen our project and allow us to provide more value and services to our users. Discover your financial freedom with Daily Finance, push the boundaries of blockchain technology.
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