Сьогоднішня ціна Daily Finance (DLY)

Поточна ціна Daily Finance (DLY) сьогодні становить 0.00604323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daily Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 739.09 USD

- зміна ціни Daily Finance протягом дня — +11.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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