Ціна Daily Active Users (DAU)
Поточна ціна Daily Active Users (DAU) сьогодні становить 50.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daily Active Users:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.90 USD
- зміна ціни Daily Active Users протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daily Active Users до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Daily Active Users до USD становила $ -9.3950764050.
За останні 60 днів зміна ціни Daily Active Users до USD становила $ +3.2984582700.
За останні 90 днів зміна ціни Daily Active Users до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -9.3950764050
|-18.58%
|60 днів
|$ +3.2984582700
|+6.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daily Active Users: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daily Active Users (DAU) is a Farcaster memecoin.
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