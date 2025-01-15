Ціна DAII (DAII)
Поточна ціна DAII (DAII) сьогодні становить 0.984044 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAII:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.29 USD
- зміна ціни DAII протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAII до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DAII до USD становила $ -0.0136085412.
За останні 60 днів зміна ціни DAII до USD становила $ -0.0026324161.
За останні 90 днів зміна ціни DAII до USD становила $ +0.0017391400111245.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0136085412
|-1.38%
|60 днів
|$ -0.0026324161
|-0.26%
|90 днів
|$ +0.0017391400111245
|+0.18%
Останній аналіз цін DAII: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAII is a stablecoin powered by BitStable and backed by Bitcoin ecosystem collateral assets.
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