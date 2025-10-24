Інформація щодо ціни DAIFUKU (DAIFUKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001458 Мін. за 24 год $ 0,00001553 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00009708 Найнижча ціна $ 0,00001354 Зміна ціни (за 1 год) -1,05% Зміна ціни (1 дн.) +3,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,25%

Актуальна ціна DAIFUKU (DAIFUKU) становить $0,00001537. За останні 24 години DAIFUKU торгувався між мінімумом у $ 0,00001458 і максимумом у $ 0,00001553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DAIFUKU становить $ 0,00009708, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001354.

Що стосується короткострокових результатів, то DAIFUKU змінився на -1,05% за останню годину, +3,89% за 24 години та на -5,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DAIFUKU (DAIFUKU)

Ринкова капіталізація $ 14,00K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,00K Циркуляційне постачання 911,03M Загальна пропозиція 911 025 121,3007833

Поточна ринкова капіталізація DAIFUKU — $ 14,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAIFUKU — 911,03M, зі загальною пропозицією 911025121.3007833. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,00K.