Яка зараз ринкова ціна daHood?

daHood оцінюється в ₴, зі зміною -9.80% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має DAHOOD?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення DAHOOD у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний daHood у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість DAHOOD?

Обігова кількість становить 830361371.4867927, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для daHood?

daHood згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як DAHOOD виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії SocialFi,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad?

У порівнянні з іншими активами у сегменті SocialFi,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad, імпульс DAHOOD залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.