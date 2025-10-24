Інформація щодо ціни Dagknight Dog (DOGK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00259503$ 0,00259503 $ 0,00259503 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) -3,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,17%

Актуальна ціна Dagknight Dog (DOGK) становить --. За останні 24 години DOGK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGK становить $ 0,00259503, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGK змінився на +0,07% за останню годину, -3,29% за 24 години та на -26,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dagknight Dog (DOGK)

Ринкова капіталізація $ 157,85K$ 157,85K $ 157,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 157,85K$ 157,85K $ 157,85K Циркуляційне постачання 2,27B 2,27B 2,27B Загальна пропозиція 2 267 821 956,0 2 267 821 956,0 2 267 821 956,0

Поточна ринкова капіталізація Dagknight Dog — $ 157,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGK — 2,27B, зі загальною пропозицією 2267821956.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 157,85K.