Ціна DAEX (DAX)
Поточна ціна DAEX (DAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 352.13K USD. Ціна DAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.01K USD
- зміна ціни DAEX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 354.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DAEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DAEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DAEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-71.87%
|60 днів
|$ 0
|-68.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DAEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAEX is a clearing solution for centralized cryptocurrency trading exchanges. Its clearing service is based on distributed ledger technology. Clearing and settlement rules are preprogrammed into clearing smart contracts on the DAEX clearing chain. The clearing process is automatic without people’s interference. The objectivity of clearing is guaranteed by the consensus mechanism on the clearing chain. Also, customers’ digital assets are registered and stored on the DAEX’s clearing chain. No other institutions or individuals can access these assets without the owner’s permission.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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