Сьогоднішня ціна DAEX (DAX)

Поточна ціна DAEX (DAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 352.13K USD. Ціна DAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.01K USD

- зміна ціни DAEX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 354.67M USD

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