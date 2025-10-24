Актуальна ціна DADI Insight Token сьогодні становить 13,86 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DADI Insight Token сьогодні становить 13,86 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DIT на MEXC вже зараз.

Логотип DADI Insight Token

Ціна DADI Insight Token (DIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DIT до USD:

$13,85
$13,85$13,85
+26,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DADI Insight Token (DIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:46:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DADI Insight Token (DIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 10,91
$ 10,91$ 10,91
Мін. за 24 год
$ 13,88
$ 13,88$ 13,88
Макс. за 24 год

$ 10,91
$ 10,91$ 10,91

$ 13,88
$ 13,88$ 13,88

$ 14,62
$ 14,62$ 14,62

$ 7,47
$ 7,47$ 7,47

+5,46%

+27,05%

+13,67%

+13,67%

Актуальна ціна DADI Insight Token (DIT) становить $13,86. За останні 24 години DIT торгувався між мінімумом у $ 10,91 і максимумом у $ 13,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DIT становить $ 14,62, тоді як його історичний мінімум — $ 7,47.

Що стосується короткострокових результатів, то DIT змінився на +5,46% за останню годину, +27,05% за 24 години та на +13,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DADI Insight Token (DIT)

$ 7,64M
$ 7,64M$ 7,64M

--
----

$ 20,79M
$ 20,79M$ 20,79M

551,28K
551,28K 551,28K

1 500 000,0
1 500 000,0 1 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація DADI Insight Token — $ 7,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIT — 551,28K, зі загальною пропозицією 1500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,79M.

Історія ціни DADI Insight Token (DIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DADI Insight Token до USD становила $ +2,95.
За останні 30 днів зміна ціни DADI Insight Token до USD становила $ +7,1959165740.
За останні 60 днів зміна ціни DADI Insight Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DADI Insight Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,95+27,05%
30 днів$ +7,1959165740+51,92%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

Ресурс DADI Insight Token (DIT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DADI Insight Token (USD)

Скільки коштуватиме DADI Insight Token (DIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DADI Insight Token (DIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DADI Insight Token.

Перегляньте прогноз ціни DADI Insight Token вже зараз!

DIT до місцевих валют

Токеноміка DADI Insight Token (DIT)

Розуміння токеноміки DADI Insight Token (DIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DADI Insight Token (DIT)

Скільки сьогодні коштує DADI Insight Token (DIT)?
Актуальна ціна DIT у USD становить 13,86 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DIT до USD?
Поточна ціна DIT до USD — $ 13,86. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DADI Insight Token?
Ринкова капіталізація DIT — $ 7,64M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DIT?
Циркуляційна пропозиція DIT — 551,28K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DIT?
DIT досяг історичної максимальної ціни у 14,62 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DIT?
Історична мінімальна ціна DIT становила 7,47 USD.
Який обсяг торгівлі DIT?
Актуальний обсяг торгівлі DIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DIT цього року?
DIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DIT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:46:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DADI Insight Token (DIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

