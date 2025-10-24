Інформація щодо ціни DADI Insight Token (DIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 10,91 Макс. за 24 год $ 13,88 Рекордний максимум $ 14,62 Найнижча ціна $ 7,47 Зміна ціни (за 1 год) +5,46% Зміна ціни (1 дн.) +27,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,67%

Актуальна ціна DADI Insight Token (DIT) становить $13,86. За останні 24 години DIT торгувався між мінімумом у $ 10,91 і максимумом у $ 13,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DIT становить $ 14,62, тоді як його історичний мінімум — $ 7,47.

Що стосується короткострокових результатів, то DIT змінився на +5,46% за останню годину, +27,05% за 24 години та на +13,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DADI Insight Token (DIT)

Ринкова капіталізація $ 7,64M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,79M Циркуляційне постачання 551,28K Загальна пропозиція 1 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація DADI Insight Token — $ 7,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIT — 551,28K, зі загальною пропозицією 1500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,79M.