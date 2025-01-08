Ціна Daddy Doge (DADDYDOGE)
Поточна ціна Daddy Doge (DADDYDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DADDYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daddy Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.27 USD
- зміна ціни Daddy Doge протягом дня — -3.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DADDYDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DADDYDOGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daddy Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Daddy Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Daddy Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Daddy Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.40%
|30 днів
|$ 0
|-4.69%
|60 днів
|$ 0
|+10.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daddy Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-3.40%
-0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daddy Doge is a deflationary token that acts as a store of value on the binance smart chain. Each transaction has a unique tax that distributes tokens to holders, adds liquidity to the pool and increases funds in the marketing wallet.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DADDYDOGE до AUD
A$--
|1 DADDYDOGE до GBP
￡--
|1 DADDYDOGE до EUR
€--
|1 DADDYDOGE до USD
$--
|1 DADDYDOGE до MYR
RM--
|1 DADDYDOGE до TRY
₺--
|1 DADDYDOGE до JPY
¥--
|1 DADDYDOGE до RUB
₽--
|1 DADDYDOGE до INR
₹--
|1 DADDYDOGE до IDR
Rp--
|1 DADDYDOGE до PHP
₱--
|1 DADDYDOGE до EGP
￡E.--
|1 DADDYDOGE до BRL
R$--
|1 DADDYDOGE до CAD
C$--
|1 DADDYDOGE до BDT
৳--
|1 DADDYDOGE до NGN
₦--
|1 DADDYDOGE до UAH
₴--
|1 DADDYDOGE до VES
Bs--
|1 DADDYDOGE до PKR
Rs--
|1 DADDYDOGE до KZT
₸--
|1 DADDYDOGE до THB
฿--
|1 DADDYDOGE до TWD
NT$--
|1 DADDYDOGE до CHF
Fr--
|1 DADDYDOGE до HKD
HK$--
|1 DADDYDOGE до MAD
.د.م--