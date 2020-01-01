Токеноміка Daddy Chill (DADDYCHILL) Дізнайтеся ключову інформацію про Daddy Chill (DADDYCHILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Daddy Chill (DADDYCHILL) Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Офіційний вебсайт: https://daddy-chill.fun Купити DADDYCHILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Daddy Chill (DADDYCHILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Daddy Chill (DADDYCHILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,82K $ 29,82K $ 29,82K Загальна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Циркуляційна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,82K $ 29,82K $ 29,82K Історичний максимум: $ 0,00648647 $ 0,00648647 $ 0,00648647 Історичний мінімум: $ 0,00001872 $ 0,00001872 $ 0,00001872 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Daddy Chill (DADDYCHILL)

Токеноміка Daddy Chill (DADDYCHILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Daddy Chill (DADDYCHILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DADDYCHILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DADDYCHILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DADDYCHILL, досліджуйте ціну токена DADDYCHILL в реальному часі!

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