Ціна Daddy Chill (DADDYCHILL)
Поточна ціна Daddy Chill (DADDYCHILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.25K USD. Ціна DADDYCHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daddy Chill:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.29 USD
- зміна ціни Daddy Chill протягом дня — -0.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD
Отримуйте оновлення цін DADDYCHILL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DADDYCHILL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daddy Chill до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Daddy Chill до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Daddy Chill до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Daddy Chill до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.68%
|30 днів
|$ 0
|-95.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daddy Chill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-0.68%
-11.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DADDYCHILL до AUD
A$--
|1 DADDYCHILL до GBP
￡--
|1 DADDYCHILL до EUR
€--
|1 DADDYCHILL до USD
$--
|1 DADDYCHILL до MYR
RM--
|1 DADDYCHILL до TRY
₺--
|1 DADDYCHILL до JPY
¥--
|1 DADDYCHILL до RUB
₽--
|1 DADDYCHILL до INR
₹--
|1 DADDYCHILL до IDR
Rp--
|1 DADDYCHILL до PHP
₱--
|1 DADDYCHILL до EGP
￡E.--
|1 DADDYCHILL до BRL
R$--
|1 DADDYCHILL до CAD
C$--
|1 DADDYCHILL до BDT
৳--
|1 DADDYCHILL до NGN
₦--
|1 DADDYCHILL до UAH
₴--
|1 DADDYCHILL до VES
Bs--
|1 DADDYCHILL до PKR
Rs--
|1 DADDYCHILL до KZT
₸--
|1 DADDYCHILL до THB
฿--
|1 DADDYCHILL до TWD
NT$--
|1 DADDYCHILL до CHF
Fr--
|1 DADDYCHILL до HKD
HK$--
|1 DADDYCHILL до MAD
.د.م--