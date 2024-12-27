Сьогоднішня ціна Daddy Chill (DADDYCHILL)

Поточна ціна Daddy Chill (DADDYCHILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.25K USD. Ціна DADDYCHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daddy Chill:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.29 USD

- зміна ціни Daddy Chill протягом дня — -0.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD

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