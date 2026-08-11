Сьогоднішня ціна DADACOIN

Поточна ціна DADACOIN (DADA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DADA до USD становить $ 0 за DADA.

DADACOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 117,908, з циркуляційною пропозицією у 495.00T DADA. Протягом останніх 24 годин DADA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DADA змінився на -0.05% за останню годину та на +2.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DADACOIN (DADA)

Ринкова капіталізація $ 117.91K$ 117.91K $ 117.91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 117.91K$ 117.91K $ 117.91K Циркуляційне постачання 495.00T 495.00T 495.00T Загальна пропозиція 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

Поточна ринкова капіталізація DADACOIN — $ 117.91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DADA — 495.00T, зі загальною пропозицією 495000000000001.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 117.91K.