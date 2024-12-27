Сьогоднішня ціна DAD (DAD)

Поточна ціна DAD (DAD) сьогодні становить 0.00200357 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна DAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DAD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.83K USD

- зміна ціни DAD протягом дня — +1.14%

- циркуляційна пропозиція – 714.17M USD

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