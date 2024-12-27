Ціна DAD (DAD)
Поточна ціна DAD (DAD) сьогодні становить 0.00200357 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна DAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 121.83K USD
- зміна ціни DAD протягом дня — +1.14%
- циркуляційна пропозиція – 714.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DAD до USD становила $ -0.0009366737.
За останні 60 днів зміна ціни DAD до USD становила $ -0.0010201411.
За останні 90 днів зміна ціни DAD до USD становила $ -0.001942160155147292.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.14%
|30 днів
|$ -0.0009366737
|-46.75%
|60 днів
|$ -0.0010201411
|-50.91%
|90 днів
|$ -0.001942160155147292
|-49.22%
Останній аналіз цін DAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-28.74%
+1.14%
+12.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.
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