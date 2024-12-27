Сьогоднішня ціна Dacxi (DXI)

Поточна ціна Dacxi (DXI) сьогодні становить 0.00207081 USD з ринковою капіталізацією $ 31.13M USD. Ціна DXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dacxi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 276.23K USD

- зміна ціни Dacxi протягом дня — -11.46%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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