Сьогоднішня ціна DackieSwap (DACKIE)

Поточна ціна DackieSwap (DACKIE) сьогодні становить 0.00104712 USD з ринковою капіталізацією $ 232.41K USD. Ціна DACKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DackieSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD

- зміна ціни DackieSwap протягом дня — +53.68%

- циркуляційна пропозиція – 221.91M USD

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