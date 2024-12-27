Ціна DackieSwap (DACKIE)
Поточна ціна DackieSwap (DACKIE) сьогодні становить 0.00104712 USD з ринковою капіталізацією $ 232.41K USD. Ціна DACKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DackieSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD
- зміна ціни DackieSwap протягом дня — +53.68%
- циркуляційна пропозиція – 221.91M USD
Отримуйте оновлення цін DACKIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DACKIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DackieSwap до USD становила $ +0.00036577.
За останні 30 днів зміна ціни DackieSwap до USD становила $ +0.0006050315.
За останні 60 днів зміна ціни DackieSwap до USD становила $ +0.0006949019.
За останні 90 днів зміна ціни DackieSwap до USD становила $ -0.0000006198159484822.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036577
|+53.68%
|30 днів
|$ +0.0006050315
|+57.78%
|60 днів
|$ +0.0006949019
|+66.36%
|90 днів
|$ -0.0000006198159484822
|-0.05%
Останній аналіз цін DackieSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.76%
+53.68%
+85.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DACKIE is governance token of DackieSwap | The Premier User-friendly Multi-chain DEX
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DACKIE до AUD
A$0.0016858632
|1 DACKIE до GBP
￡0.0008272248
|1 DACKIE до EUR
€0.000994764
|1 DACKIE до USD
$0.00104712
|1 DACKIE до MYR
RM0.0046806264
|1 DACKIE до TRY
₺0.0369005088
|1 DACKIE до JPY
¥0.1652564784
|1 DACKIE до RUB
₽0.1078428888
|1 DACKIE до INR
₹0.0895392312
|1 DACKIE до IDR
Rp16.8890298936
|1 DACKIE до PHP
₱0.0608690856
|1 DACKIE до EGP
￡E.0.0532669944
|1 DACKIE до BRL
R$0.0064712016
|1 DACKIE до CAD
C$0.0015078528
|1 DACKIE до BDT
৳0.124921416
|1 DACKIE до NGN
₦1.6209208176
|1 DACKIE до UAH
₴0.0438324432
|1 DACKIE до VES
Bs0.05340312
|1 DACKIE до PKR
Rs0.2910260616
|1 DACKIE до KZT
₸0.5417065896
|1 DACKIE до THB
฿0.0356753784
|1 DACKIE до TWD
NT$0.034397892
|1 DACKIE до CHF
Fr0.0009319368
|1 DACKIE до HKD
HK$0.0081256512
|1 DACKIE до MAD
.د.م0.0105340272